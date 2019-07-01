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跟進防詐！期貨公會籲期貨業者暫停在非實名制社群投放廣告

-0001/11/30 00:00

期貨公會響應打詐，呼籲期貨業者自發性參與暫停在非實名制社群平台投放廣告。圖為期貨公會理事長陳佩君。（資料照，期貨公會提供）期貨公會響應打詐，呼籲期貨業者自發性參與暫停在非實名制社群平台投放廣告。圖為期貨公會理事長陳佩君。（資料照，期貨公會提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近期各金融機構紛紛精進打詐措施，期貨公會理事長陳佩君今表示，公會響應政府打詐行動，呼籲期貨業者自發性參與暫停在非實名制社群平台投放廣告的行動，期望透過市場力量促使社群平台採取廣告實名制，也呼應金管會樂見金融業者採取自發性打詐的積極作為。

期貨公會持續投入反詐騙行動，除持續深入校園推廣防詐觀念之外，也製作宣導短片、利用期貨從業人員在職教育訓練及媒體通路廣為宣導。

陳佩君表示，今年8月公會與刑事警察局簽訂公私協力防堵金融詐騙的合作備忘錄，希望透過雙方訊息的交換，達到打擊詐騙保護民眾的效果，如同這次暫停在非實名制投放廣告，也是公私共同協力打擊詐騙的行動，公私聯手保護民眾財產安全。

據統計，詐騙集團透過網路進行投資詐騙的比率高達9成以上，金融詐騙集團利用非實名制漏洞，使得追查詐騙者真實身份變得非常困難，這些手法也讓受害者誤以為自己在與合法金融機構互動，導致金融詐騙的成功率上升。

期貨公會提醒民眾，從事期貨交易必須透過合法期貨商，才能維護自身權益及保障財產安全，對於網路上來路不明的期貨交易訊息，一定要提高警覺、小心查證。

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