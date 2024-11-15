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10月國銀人民幣存款餘額小幅回升 央行：短期現象

2024/11/15 19:27

中央銀行今日公布國銀人民幣存款餘額，由於法人戶貨款匯回，使人民幣存款餘額意外回升。（路透）中央銀行今日公布國銀人民幣存款餘額，由於法人戶貨款匯回，使人民幣存款餘額意外回升。（路透）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布國銀人民幣存款餘額，由於法人戶貨款匯回，使人民幣存款餘額意外回升至1226.44億元，央行認為，此為短期趨勢，長期而言，人民幣存款下降趨勢不變。

根據央行統計，10月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款降至千億元以下，剩下903.67億元，月減11.96億元、減幅1.3％，為2013年11月以來新低，法人戶已連四月下降，個人戶雖由降轉升，但增加幅度有限。

國際金融業務分行（OBU）則因法人戶貨款匯回，月增11.89億元或13.2％，升至322.77億元。

官員表示，人民幣存款餘額升降還是要看「雙率」，雖然聯準會9月開始降息，但是川普勝選後，美元走強，且Fed降息路徑是否改變，還要觀察，目前美元優存利息仍高，散戶沒有理由棄美元轉抱人民幣。

一位國銀主管認為，最大的問題還是中國經濟沒有起色，且川普2.0可能對中課徵高額關稅也讓人民幣後市蒙塵。

觀察國銀人民幣存款餘額近年變化，由高點往下的轉折點就發生在2018年美中貿易戰期間。2013年央行開辦人民幣存款業務後，2015年6月人民幣存款餘額以3382.18億元創下史新高，之後多維持在3000億元以上高檔，惟2018年美中貿易戰開打，人民幣匯率大幅走貶，人民幣存款餘額也在2018年12月底跌破3000億元大關後，一路向下，迄今已經連續6年減少。

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