張世彬勇奪UniBread烘焙王 明年將挑戰世界麵包大賽

一之軒烘焙坊張世彬（左）拿下2024年度烘焙王寶座。（統一企業提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全台規模最大的烘焙競賽-「2024 UniBread烘焙王麵包大賽暨MONDIAL DU PAIN世界麵包大賽台灣選拔」，今天假南港展覽館一館經過8.5小時的激烈競技，總決賽結果揭曉，由一之軒烘焙坊張世彬以零失誤的表現奪得冠軍，拿下2024年度烘焙王寶座。

奪冠的張世彬與助手張秉森將於明年代表台灣赴法國，參加第10屆 MONDIAL DU PAIN世界麵包大賽，與全球烘焙高手一較高下，今年烘焙王得獎作品預計年底上市，消費者將有機會一嚐2024年度「TAIWAN NO.1麵包」的獨特美味。

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今年邁入第5屆的UniBread烘焙王麵包大賽，是由統一集團旗下統一麵粉、統清公司與高雄市台灣麵包大使協會共同主辦，世界麵包大使協會、法國在台協會、法國在台協會商務處協辦，法國在台協會商務處處長高德廉（Mr. François Cotier）也親臨現場觀戰。

今年共有4位頂尖選手晉級決賽，包括王宗睿（福市企業）、張世彬（一之軒）、黃鈺翔（丰里烘焙坊）、詹玠倫（A-Lun），每位選手各搭檔1位學生助手，限時內完成了19款共上百個麵包，包括一座高度至少80公分的立體藝術麵包。

比賽最終由張世彬奪得冠軍，榮膺2024年度烘焙王寶座，其助手張秉森也獲得「最佳助手獎」；黃鈺翔及助手林婕穎，則是包辦亞軍及「最佳人氣獎」；來自高雄的王宗睿與助手蔡期擇摘下季軍以及今年新增的「最佳營養麵包獎」。

統一集團烘焙技術總監文世成表示，烘焙王麵包大賽已連續舉辦了5屆，傳承烘焙工藝、培育本土人才的同時，也致力協助優秀的烘焙人才走向國際舞台，為他們鋪設前往世界比賽的橋樑。

烘焙王麵包大賽與世界麵包大賽接軌後，連續兩屆烘焙王得主都為台灣帶回了傑出的國際成績，期待今年的冠軍得主能持續在世界舞台上大放異彩，為台灣烘焙市場注入更多活力！

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