東元：美國電網更新需求持續 Q4、明年維持成長

東元今日舉辦法說會。圖右為董事長利明献、左為總經理范炘。（資料照）（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美國總統大選由共和黨提名的川普（Donald Trump）當選，機電大廠東元（1504）近年持續加速北美拓展，總經理范炘今日表示，川普當選估能帶來利多，且美國電網更新是兩大黨共同方向，明年美國西屋廠業績將維持成長，旗下四大事業發展順遂，第四季、明年業績看向上。

東元今日舉辦法說會，范炘在簡報時指出，看好北美電網更新需求維持數年、商機龐大，東元持續推進綠色能源業務，東元在第四季取得北美製氫廠設備近400萬美元訂單，現正爭取明年台電的靜態同步補償器（STATCOM）訂單，目標在明年首季取得售電執照，持續推進虛擬電廠業務。

請繼續往下閱讀...

東元在第三季甫併購伸昌電機，以補足在變壓器事業的不足，拓展北美與台灣市場。范炘也說，此併購案在今年第四季起就開始貢獻集團營收，伸昌本就有台電、台塑為客戶，雙方主要是為拓展北美，看好未來發展，目前其他併購案仍如計畫推進。

至於重點區域發展近況，范炘也說，東元第三季已經在美國德州西屋廠完成充電樁產線建置。此外，西屋廠也生產大馬達、變壓器等產品，目前大馬達快速接單，用於石化業、礦業所需的大型機械等客戶，小馬達則多與設備廠合作、較多仍在墨西哥廠生產。

在中國市場方面，范炘則說，中國民生消費力仍然疲軟，以外銷挑大梁，東元持續開拓華南、華北成長型業務，以穩定中國事業整體狀況，並持續觀察中國政府經濟刺激政策。

東元前三季因北美、中國市場的機電系統需求衰退，相對去年同期小衰，前三季稅後淨利45.76億元、年減0.3%，每股稅後盈餘（EPS）2.17元，前10月累計營收460億元。不過該公司預估，第四季機電、智慧能源營收都將維持季增、空調則季減，整體維持向上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法