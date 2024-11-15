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台積電堅信「這些價值」回應美員工控訴歧視

2024/11/15 18:04

台積電拒絕就正在進行的歧視訴訟具體細節發表評論，但強調致力於培養多元化和相互尊重的工作場所的承諾。（彭博）台積電拒絕就正在進行的歧視訴訟具體細節發表評論，但強調致力於培養多元化和相互尊重的工作場所的承諾。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電正面臨現任和前任員工因就業歧視指控而提起的訴訟，這些員工聲稱，台積電在聘用美國工人時，對台灣公民表現出優惠待遇。儘管該公司拒絕就正在進行的訴訟的具體細節發表評論，但台積電強調致力於培養多元化和相互尊重的工作場所的承諾。

台積電的一位代表告訴Capacity Media，「我們不會對正在進行的訴訟發表評論」；「然而，台積電堅信多元化員工隊伍的價值，我們在招募和晉升時不考慮性別、宗教、種族、國籍或政治派別。我們尊重差異，相信平等的就業機會可以增強我們的競爭力」。

台積電該名代表說：「我們努力建設性地解決員工的擔憂」，台積電還強調支持員工的措施，並指出有多種管道可以提出問題。

台積電面臨美國在一項新訴訟中，重申致力於維護包容和公平的工作環境。

日前媒體報導，台積電人才招募總監Deborah Howington在8月首次提起訴訟，聲稱她目睹人力資源部門創造了一種工作環境，「在這種環境中，非亞裔員工和非台灣公民比處境相似的亞裔員工受到更嚴格的審查（包括台灣公民）」。

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