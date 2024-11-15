天兔颱風來襲 台電北南區處進行整備防颱

台電北南區處人員於天兔颱風來臨前，進行樹修作業。（台電北南區處提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕中央氣象署針對今年第25號颱風天兔，已於15日上午發布陸上警報，並預估16日白天於屏東登陸，但路徑不確定性仍高，台電台北南區營業處已召開防颱整備會議，全面進行人力、設備及物料盤點，並籲請民眾做好防颱準備，注意颱風動態並防範強風豪雨所帶來的影響，尤其是抽水站或有使用維生器材等不能停電的用戶，預先準備發電機或不斷電設備。

10月底康芮颱風造成新北市嚴重災情，各區樹枝、招牌遭強風吹落，損壞配電設備導致停電，台電未雨綢繆，提前籲請民眾配合注意地下室防水，加強固定招牌看板，取下戶外懸掛物、修剪樹枝，如遇電線掉落或外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

請繼續往下閱讀...

北南區處表示，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如家中與附近住戶皆停電，系統會自動偵測停電訊息，請民眾耐心等候，台電將儘速派員搶修。

若附近只有零星幾戶停電，可利用「台灣電力APP」報修功能，或透過台電公司於颱風期間專設網頁「颱風停復電資訊」專區（https://service.taipower.com.tw/nds/ndsWeb/），輸入停電地址、停電狀況等，即可馬上查詢或通報停電資訊，將台電「1911」客服專線留給不方便使用網路或習慣打電話的長輩使用，客服中心會即時將停電訊息傳達至服務範圍所在區營業處搶修人員，儘快復電。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法