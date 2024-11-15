國人赴日旅遊爆買 法國取代日本成我國化妝品最大進口國

法國擠下日本成為2023年我國化妝品第一大進口國。（示意圖，法新社）

〔記者林菁樺／台北報導〕日圓貶值意外讓日本失去進口化妝品大國寶座!經濟部15日發布「產業經濟統計」簡訊，日幣貶值刺激國人赴日旅遊，並在當地購買花妝品，壓縮對日本進口化妝品的需求，使得法國順利取代日本成為我國去年的化粧品最大進口國，南韓也在「韓流」威力下躋身第3名。

經濟部統計處指出，藥品、醫療及化粧品零售業近年營業額穩健成長，近十年僅2021年受Covid-19三級警戒影響年減1.6%外，其餘均呈成長態勢，今年前9月營業額達1543億元，創歷年同期新高。

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經濟部表示，去年的進口值已回到疫情前水準，但化粧品最大進口國由日本轉為法國，原因與日幣貶值，推升國人赴日旅遊有關。

根據統計，日本向來是台灣化妝品的最大進口國，但疫後赴日旅遊熱潮不減，去年國人至日本旅遊人數達423萬人次，是前一年的11倍，台灣客的購買力道更是赴日旅客消費金額為所有國家中貢獻最多者，且日圓兌美元貶幅相對較大，國人到日本當地購買就壓縮對日本進口需求。

法國是全球眾多化妝品牌發源地，全球最大化粧品集團萊雅集團來自法國，另外，大品牌如克蘭詩、嬌蘭、蘭蔻、Sisley等均出自法國；去年出口台灣化妝品金額3.7億美元，超越日本3.36億美元。

此外，近年韓流文化席捲全球，加上價格相對親民及產品多樣化，去年南韓進口金額2.1億美元，超越美國的1.91億美元，南韓躍居第3、美國退居第4。

經濟部也觀察，疫情期間清潔產品表現較突出，但疫後彩粧需求已回升，在2021年三級警戒時期，清潔類產品表現較為突出，也長時間配戴口罩，帶動眼粧成長18.2%，唇粧則年減14.4%。

2022年底逐步取消戴口罩規定，民眾恢復正常社交生活，去年臉部彩粧進口需求呈雙位數成長，年增22.6%，今年前10月續增3.4%，是化粧品進口最大貢獻來源。

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