全球碳排量最高城市是上海 東京其次

亞洲和美國的城市排放的溫室氣體最多，加劇氣候變化。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕結合觀測和人工智慧的新數據顯示，亞洲和美國的城市排放的溫室氣體最多，加劇氣候變化，其中以中國上海市污染最嚴重。

美國前副總統高爾（Al Gore） 共同創立的一個組織週五在聯合國大會上發布的新數據顯示，有7個州或省分排放超過10億噸溫室氣體，除排名第六的德州外，全部都在中國。參加會談的各國正在努力製定新的減排目標，併計算富裕國家將支付多少資金來幫助世界完成這項任務。

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氣候追蹤利用衛星和地面觀測，並輔以人工智慧來填補空白，試圖量化全球範圍內的吸熱二氧化碳、甲烷和一氧化二氮以及其他傳統空氣污染物，包括首次在9000多個城市中排放的污染物。

上海的溫室氣體排放量為2.56億噸，位居所有城市之首，並超過哥倫比亞和挪威等國家。東京的2.5億噸排放量居次，而紐約市的1.6億噸和休士頓的1.5億噸緊接其後，也是美國全國排放量前50名。韓國首爾以1.42億噸的產量在城市中排名第5。

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