名師解盤》蔡明翰：資金快速流動 原物料迎低位階利多

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰

昨晚美股震盪拉回，但近期川普勝選過後，美股有慶祝行情，亞股並沒有明顯跟上，加上美股整理時間點，亞股已先行震盪拉回，所以美股昨天是比較明顯，第一天4大指數同步回檔，今天亞股反而沒太大壓力，亞股主要指數都微幅上揚，台股則是平盤震盪整理，量能部分，在4000億左右，市場觀望氣氛明顯增高，指數狹幅震盪，整體架構在月季線之間，上方月線具有蠻大壓力，下檔季線有強勁支撐，短時間可能會維持月季線整理不會有太大改變。

市場觀望部分，是等待下周輝達財報，雖然AI整體市場，目前唯一代工廠台積電法說，對於第4季和明年仍樂觀，或者伺服器組裝廠鴻海、廣達，雖然第4季GB200出貨小量，真正放量要等待明年初，未來AI需求強勁仍沒有太大改變，甚至到AI下游客戶，北美4大雲端場Google、亞馬遜、微軟和META，近期法說都強調，無論第4季或明年，AI伺服器仍有快速大量需求，對於資本支出，4大廠都持續拉高，代表AI需求動能並不會有太大意外，可以推論，下周輝達財報展望應該維持樂觀。

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只是目前科技類股相對弱勢，尤其是費半跌破月季線支撐，短線相對弱勢情況下，有可能導致台股相對壓力沉重，可以看到今天盤面結構，資金持續從電子流出，流向低位階非電族群，包含原物料、航運，都有強勁表現，尤其是原物料塑化、造紙和水泥，全面性轉強，簡單來說，基本面沒有太大改變，只是短時間電子族群休息，市場又不認為轉為空頭格局，資金持續盤面快速流動，原物料有低位階利多，短線會有反彈，但原物料基本面仍相對較弱，電子族群基本面較強。

所以投資角度來看，短線長線可能要稍作區分，短線低位階族群去作價差交易，後續長線反而可以趁市場觀望電子族群震盪整理，持續分批逢低承接，認為下周輝達財報能夠釋出正向訊息，自然有機會帶動電子族群轉強，加權指數有再度攻高機會。

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