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運價終止連3漲 美西跌幅逾11％

2024/11/15 15:36

運價跌幅3.41% ，終止連3漲。 （陽明提供）運價跌幅3.41% ，終止連3漲。 （陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕運價轉跌，終止連3漲！最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）下跌79.68點到2251.9點，週跌幅3.41%，四大主要航除遠東到地中海航線上漲外，其餘都下跌，其中又以遠東到美西航線跌幅達11.58%，而近洋線的遠東到新加坡航線則大漲11.48%。

市場人士指出，進入11月傳統淡季，且船班供給恢復正常，貨量又減少，所以運價價格往下修正，未來只能期待12月中到明年農曆年前的傳統小高峰。

最新SCFI顯示，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2512美元，下跌29美元，週跌幅1.14%，遠東到地中海運價每TEU達3080美元，上漲25美元，漲幅0.81%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）達4181美元，下跌548美元，跌幅11.58%；遠東到美東每FEU達5062美元，下跌219美元，跌幅4.14%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週上漲69美元，到670美元，漲幅11.48%。

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