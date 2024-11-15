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「彰化GO購」開獎 抽出最大獎TOYOTA ALTIS 油電車

2024/11/15 15:38

「彰化GO購」第二次抽獎活動，共抽出7827項獎品。（記者林良哲攝）「彰化GO購」第二次抽獎活動，共抽出7827項獎品。（記者林良哲攝）

〔記者林良哲／彰化報導〕為促進地方消費，由彰化縣府主辦的「彰化GO購」第二次抽獎活動今天上午開獎，其中最大獎TOYOTA ALTIS 油電車，由一位許姓民眾獲得。縣府表示，今天共揭曉獎7827項獎品，希望大家多來彰化縣消費，還有第三次抽獎機會。

「彰化GO購」活動由縣府主辦，民眾只要在彰化縣內消費滿500元，就能參加抽獎。今天為第二次抽獎日，最大獎是TOYOTA ALTIS油電豪華車。

今天的抽獎由縣長王惠美主持，最大獎得主為一位許姓民眾，他在彰化市豬隊友燒烤餐廳消費3863元，即抽中的市價近百萬元轎車。王惠美表示，希望大家能把錢花在彰化，支持彰化在地產業，本活動至明年1月15日截止，屆時將抽出TOYOTA RAV4油電尊爵版的豪華休旅車及其他豐富獎項。

若是民眾要參加第三次抽獎活動，最遲需在明年1月13日前上傳發票或收據，才能參加摸彩。

彰化縣長王惠美主持「彰化GO購」第二次抽獎活動，並抽出最大獎得主。（記者林良哲攝）彰化縣長王惠美主持「彰化GO購」第二次抽獎活動，並抽出最大獎得主。（記者林良哲攝）

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