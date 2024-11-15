英媒：川普2.0下美中3議題 台灣恐成討價還價籌碼

在美國新當選總統川普上任後，美中關係變得更加不可預測。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國金融時報評論報導，沒有人知道美中關係的未來會怎樣，甚至連新總統川普本人也不知道，因為他對中國的看法多種多樣化，且相互矛盾。有關國際貿易、台灣議題和對中國戰略競爭將是值得關注的三大議題。

最大的變數或許將是川普對中政策交給他的顧問掌控。在第一個任期的最初幾年，川普高度關注第一階段貿易協議，並熱情地利用關稅作為槓桿。另一方面，他的顧問由經濟民族主義者和國家安全鷹派組成，推動經濟脫鉤、技術限制和戰略競爭。在他上次任職的最後一年，川普因新冠疫情而感到委屈，因此放鬆他的鷹派束縛，特別是擁抱了台灣。

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對於川普 2.0，最狂熱的民族主義者和最尖銳的鷹派將捲土重來。可能的下一任國務卿盧比奧和下一任國家安全顧問沃爾茲都是堅定的強硬派，他們將中國視為生存威脅。

同時，像馬斯克這樣在中國深度投資的商界領袖也將參與政策規劃。誰最常與川普交談，以及誰最後與他一起在房間裡討論事情的人將是關鍵人物。

美中關係可能出現的結果範圍比以往任何時候都更廣泛。無論是達成一項大協議，或許在經濟或安全問題上關係惡化、甚至軍事對抗的情況都有可能出現。

有三個問題將是值得關注的關鍵議題。

首先是在貿易方面，關稅將很早就並經常被納入其中。川普已承諾對中國進口商品徵收高達60% 的關稅，這些可能是一種談判策略，也可能是在出口成為主要成長來源之際傷害中國的企圖。川普的顧問將利用關稅來推動經濟脫鉤。

北京將如何應對？是會受到克制並尋求達成協議，還是會集中精力嚴厲報復？中國疲軟的經濟不會歡迎全面的貿易戰，但習近平是堅定的民族主義者，並建立令人印象深刻的反脅迫工具，旨在為美國經濟帶來成本。對於美中和全球來說，貿易戰可能很快就會變得非常糟糕。

第二，俄羅斯入侵烏克蘭後，台灣問題成為全球性議題。然而，川普仍然對台灣對美國利益的重要性持懷疑態度。對他來說，這或許是個討價還價的籌碼。

相較之下，川普的許多顧問希望華府擁抱台灣，並採取支持獨立的姿態。川普可能會同意這一點，但這是為提高他在交易談判中的談判籌碼的一種策略。

第三，在戰略競爭方面，川普缺乏對顧問團隊的意識形態關注和熱情，其中一些顧問主張國際間的政權更替，但只要他們的行為不擾亂交易或看起來很糟糕，川普就不會阻止他們的作為。

這種對競爭的承諾可能會體現在針對越來越多的中國產業的一系列新的出口管制中。

川普2.0可能會實施更廣泛、成本更高的技術限制制度，不受任何商業現實的限制。一場硬性且快速的技術脫鉤可能會在不久的將來發生。

在這些不同的結果中，有兩個確定性。首先，各國關係將會惡化，甚至可能急劇惡化。競爭的結構性驅動因素正擴大、加劇和多樣化。再者，新獲得權力的川普團隊，將變得傲慢且不可預測。

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