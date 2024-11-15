華興今年營運轉佳 跨入ESG永續服務領域

華興前三季每股稅後盈餘（EPS）0.37元。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕華興電子（6164）董事長劉守雄於法說會中表示，近年華興大力推動組織重整等改革措施，今年前三季轉虧為盈，營收、毛利改善，經持續往後目標與方向；華興也宣布跨入ESG服務，包含ESG永續照明服務，與企業合作提升照明品質與減碳績效，協助客戶創造自願減量碳權並降低碳費衝擊，進一步逐年精進減碳績效。

相對去年表現壓抑，華興今年前三季毛利率33.7%、年增8.1個百分點，稅後淨利3656萬元、每股稅後盈餘（EPS）0.37元；前10月累計營收則為6.8億元、年增14%，由連2年衰退重返成長。

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劉守雄表示，華興今年前三季營收、毛利、獲利表現都呈現年增，更確立了往後的目標與方向，將致力延續及擴大成長方向；該公司也說，明年將朝五大主要軸線展開延伸及戰略擴充，包括低溫照明市佔率再擴大、產品與客戶的持續優化、自有品牌強化、LED產品應用在CBAM+ESG+IoT之整體解決方案。

我國碳費政策將正式上路，華興也宣布跨入ESG服務領域，推出ESG永續照明服務，從照明健檢、光環境與能源效率診斷、持續減碳潛力評估，搭配ESG智慧減碳系統以及一系列新產品，包括業界最低功率及超低眩光平板燈、更高光效低溫照明產品、半導體黃光製程必備的黃光燈管等，產出最佳ESG方案，與企業合作提升照明品質與減碳績效，協助客戶創造自願減量碳權並降低碳費衝擊，進一步逐年精進減碳績效。

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