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談川普重返白宮 富邦蔡明忠：政治人物應反思如何創造更公平的社會

2024/11/15 12:51

富邦集團董事長蔡明忠表示，從這次的美國大選，台灣的政治人物應該思考，面對貧富差距，如何能夠創造一個更公平的社會，這也是他自己的省思。（記者吳欣恬攝）富邦集團董事長蔡明忠表示，從這次的美國大選，台灣的政治人物應該思考，面對貧富差距，如何能夠創造一個更公平的社會，這也是他自己的省思。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦集團董事長蔡明忠今獲頒台灣大學名譽法學博士學位，受訪時他談到，川普能在此次美國大選中重返白宮，經濟扮演重要角色。對此，蔡明忠表示，台灣的政治人物應該思考，面對貧富差距，如何能夠創造一個更公平的社會，這也是他自己的省思。

今天獲頒台灣大學傑出校友的力積電董事長黃崇仁受訪時提到，大家現在擔心川普上任會對台灣造成什麼影響，但他認為不會怎麼樣。

黃崇仁表示，不同人當總統，就是在一個水準上高一點、低一點，但基本不會改變，大家也看過上一任川普，雖然都會帶來變化，台灣過去經歷過許多變化，至今依然屹立不搖，成為最重要的科技基地，台灣未來仍會往前走，我們「免驚」。

蔡明忠則笑說，「免驚」就是表示「有驚」才會說「免驚」，他認為川普帶來的應該就是不可測的未來，可能會有好的影響、也會有大的影響，不過就他自己的觀察，他覺得台灣的政治人物應該要有一個省思，川普能夠回歸白宮代表的意義是什麼？

蔡明忠說，選民現在對於國家、對於世界的看法，可能都跟傳統不一樣，像美國這次選舉，大家都在談物價、經濟。

他引述1992年美國前總統柯林頓擊敗尋求連任的老布希時的名言「笨蛋，不知道經濟是最主要原因嗎？」蔡明忠說，這次更是這樣的表現。

所以蔡明忠說，像美國民眾對物價的不滿，可能也不見得就是現任總統拜登造成的，但是可以想像，貧富差距、財富分配不均，所有全世界從政的人士，既然要做好管理眾人之事，就是要思考如何能夠創造一個更公平的社會，這是他自己觀察，這次美國總統選舉最大的省思。

蔡明忠也提到，台灣現在是世界科技重鎮，我們在現在AI崛起的時候，所有AI需要的東西，從台積電的晶片，一直到零組件、散熱、所有技術包括能夠使運算能力更強大、使能源耗費更有效率等，都是靠台灣，

他說，剛才也看到台大頒發的傑出校友，代表台灣真的是人才濟濟，自己不自重、別人也不會尊重你，能夠自己好好的發展、能夠把我們自己最好的一面呈現給世界看，那台灣就會被看得見。

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