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新新併結果將在1/24前出爐 公平會李鎂：會審酌含勞動條件等各因素

2024/11/15 12:16

公平會主委李鎂指出，新新併審查結果，依法將在明年1月24日前出爐。（記者歐宇祥攝）公平會主委李鎂指出，新新併審查結果，依法將在明年1月24日前出爐。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台新金（2887）與新光金（2888）的「新新併」結合案目前仍在公平會審查中。公平會主委李鎂今日表示，新新併在9月立案、審查期間已經延長過1次，依法規定、結果將在明年1月24日前出爐。

公平會與巴拉圭共和國國家競爭委員會（CONACOM）簽署「競爭法適用協定」，今日舉辦簽約典禮。李鎂在會後受訪時表示，從新新併確實可看出金融業結合的趨勢，因涉及金融業，正持續審查當中。

公平會服務競爭處處長林慶堂則補充，金融業併購案已有詢問競爭同業、主管機關金管會專業意見，至於是否召開公聽會則會參考過往結合案經驗，決議是否進行。

近期新新併後的員工安置問題浮上檯面，有媒體報導新新併之所以遲未送件金管會，是因新光銀工會不接受員工安置計畫，今日記者詢問是否將其勞動條件納入考量，林慶堂回應，公平會秉持競爭法裁決，若勞方、資方互動涉及競爭，就會考慮、也責無旁貸，李鎂也說會考量並審酌所有競爭相關因素。

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