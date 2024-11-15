下週油價估漲0.1元 95汽油重返30元大關

下週油價估漲0.1元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族注意！中油啟動雙平穩機制後，預估下週油價仍漲0.1元、柴油漲0.2元，其中，95汽油又漲回3字頭。

國際油價因中國振興計畫內容與經濟數據不如市場預期而走跌，中油累算至11月14日的調價指標7D3B週均價為72.12美元，較上週74.33下跌2.21美元；本週與上週新臺幣兌美元匯率均為32.418較上週32.092貶值0.326元。

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依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲1.0元，柴油調漲1.2元。

但中油啟動雙平穩措施，預估下週油價實際調漲0.1元、柴油調漲0.2元，若按預估，下周參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.5元、95無鉛汽油每公升30元、98無鉛汽油每公升32元、超級柴油每公升27元。

最終實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

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