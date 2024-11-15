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Uber Eats、foodpanda合併案 公平會12/19前審議出爐

2024/11/15 11:58

公平會主委李鎂今日指出，外送平台併購案將在12月19日准駁，必要時得再延長至90天。（記者歐宇祥攝）公平會主委李鎂今日指出，外送平台併購案將在12月19日准駁，必要時得再延長至90天。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會昨日正式立案Uber外送事業Uber Eats、foodpanda合併案，公平會主委李鎂今日表示，外送平台併購案在本月8日文件齊備，而後進入審查程序，依法將在30個工作天、也就是今年12月19日前准駁，不過若再延長60天，則將在明年3月前做出裁決。

公平會與巴拉圭共和國國家競爭委員會（CONACOM）簽署「競爭法適用協定」，今日舉辦簽約典禮。李鎂在會後受訪時被問及外送平台併購案進度，她回應，合併案依法將在30個工作天做出裁決、必要時得延長至90天，不過僅能延長1次。

外送平台併購涉及業者、消費者、外送員三方利益，李鎂表示，兩大平台併購後，市占率將達到8成以上，公平會已經在全台北、中、南、東都舉辦過數場公聽會，並請相關主管機關含勞動部、交通部以及各利害關係人都表示意見，都將列入參考因素。

日前李鎂曾在立法院質詢時提到，倘若公平會人事卡關，恐怕會影響到合併案審查，假設合併案到期前人事卡關導致流會，合併案就會逕行通關。李鎂今日則表示，目前人事案在立法院審議、已經排審，希望一切順利。

李鎂也補充，公平會有4位委員任期在明年1月底屆滿，目前3人提名續任、1人則為新任。目前在手審查案件含台新金（2887）與新光金（2888）的「新新併」結合案，以時間推算會在本屆任期內完成，外送平台若延長審查期、則會延期至明年3月，就仍有潛在影響。

公平會指出，目前4位需審議的委員人事名單，包含提名續任的主委李鎂、副主委陳志民以及委員洪財隆，本屆委員郭淑貞不再續任，因此提名公平會服務競爭處處長林慶堂接任委員。

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