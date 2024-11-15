林信義秘魯APEC會晤布林肯 談及確保區域和平穩定

我國領袖代表林信義今天和美國國務卿布林肯在APEC場邊會面晤談。（APEC台灣代表團提供）

〔特派記者徐子苓／利馬14日報導〕2024年秘魯APEC峰會於本週舉行，我國領袖代表林信義今天和美國國務卿布林肯會面晤談，雙方談及確保區域和平穩定。這是台灣代表團今年首次公開林信義會面的國外官員。

外交部表示，今天下午林信義與布林肯進行晤談，2人就台美雙方在各層面夥伴關係的持續強化交換意見。此外，會談也針對如何確保區域的和平穩定，共同促進區域及台灣友邦繁榮與發展等議題，進行意見交流，整體會談氣氛熱絡。

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美國國務院主管東亞事務的亞太助卿康達，稍早也在美國一場電話簡報中主動提到，「國務卿布林肯今天在APEC會議場邊會見中華台北領袖代表林信義，雙方在會中討論了我們之間重要的經濟合作。」

康達強調，台灣自成為APEC經濟體成員以來，便以中華台北的名義參加APEC。因此，美國官員參加APEC會議時，一直都有機會與中華台北的代表交流。今年同樣如此，這也延續了台灣作為APEC長期且重要的成員的傳統。

林信義稍早在秘魯出席APEC未來之聲青年領袖見面會時，在媒體面前表示「我剛去跟人家雙邊（會談），很重要的一個國家，後面還有4、5場。」

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