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卓揆勉勵水業人員送2大禮 給106億預算助水普及、擬定技術加給

2024/11/15 11:28

行政院長卓榮泰出席自來水節慶祝大會。（記者林菁樺攝）行政院長卓榮泰出席自來水節慶祝大會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕行政院長卓榮泰今天（15日）出席「第57屆自來水節慶祝大會」，勉勵全國自來水事業從業人員，送出「無自來水供水改善計畫106億元」與擬訂「技術加給」等兩份大禮，他也期許，在政府與第一線人員努力下，「從水的源頭到水龍頭」都獲得國家保障。

卓榮泰提到，自來水由過去進步現代化設施轉變為民生基礎設施，政府在過去的22年期間一共投入191億元預算，讓偏遠地區有自來水可用，也造就目前全台自來水普及率高達95%，現在要「積極把5%找出來」，讓偏鄉等地區也能享受進步的基礎建設。

他透露，經濟部已送「第五期無自來水地區供水改善計畫」，5年的預算高達106億元；水利署長賴建信也補充，計畫主要是自來水延管每戶預算可再增加20萬元，與簡易自來水部分增加補助經費等兩大項，估計有6萬戶可受益。

卓榮泰強調，相關計畫會對於經濟弱勢族群給予更多保障，例如外線設備給補助，不要造成經濟負擔，他宣示，「從水的源頭到水龍頭」都要有國家保障。

卓榮泰也透露，特別爭取要參加自來水節慶祝大會，因台灣近期颱風接二連三到來，從業人員辛苦搶修以穩定供水，他強調，經濟部管轄的水、電為民生必需品，「辛苦地工作、國人肯定，辛苦地工作，國家給予照顧」，因水資源也需要技術升級，會朝擬定「技術加給」，具體回應水業人員替國家固守崗位，政府會提高相關照顧與福利。

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