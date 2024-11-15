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聯邦銀通過「永續授信暨投資政策」與「普惠金融聲明」7大承諾

2024/11/15 11:18

聯邦銀通過「永續授信暨投資政策」及「普惠金融聲明」7大承諾（業者提供）聯邦銀通過「永續授信暨投資政策」及「普惠金融聲明」7大承諾（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯合國第29屆氣候峰會（COP29）本月11日起在亞塞拜然舉行，為響應COP29，並協助企業加速綠色轉型，聯邦銀行董事會通過「永續授信暨投資政策」與「普惠金融聲明」，預計在2040年前全面撤出煤炭及非傳統油氣產業，推動低碳與公平的社會發展。

聯邦銀行指出，此次COP29聚焦氣候金融，強調金融在永續發展中的角色，以降低氣候變遷帶來的衝擊。聯邦銀行為了響應COP29，並協助企業加速綠色轉型，未來將優先投資於綠色產業與包容性成長，同時減少對高污染產業的授信支持，並引導客戶積極進行永續轉型。

聯邦銀行表示，藉由通過「永續授信暨投資政策」，將進一步強化對綠色轉型的支持，並承諾將擴大「永續連結授信貸款」與「綠色授信貸款」的授信規模；未來，銀行資金將優先流向綠色產業、循環經濟和綠能領域，並為具有綠色轉型計畫的企業提供相應融資協助與優惠條件，幫助企業加速脫碳，實現低碳經濟的基礎建設。

同時，聯邦銀行自即日起停止新承作煤炭相關案件，並分階段對煤炭及非傳統油氣相關產業進行撤資，預計在2040年前全面撤出，確保資金流向更具環境友善性的產業。

此外，聯邦銀行也積極響應「聯合國普惠金融」倡議，提出「普惠金融聲明」7大承諾，將為微型企業、弱勢族群及高齡者等特定群體提供創新金融服務，進一步改善其金融可及性，協助弱勢族群提升財務素養、增強財務健康。

聯邦銀行強調，未來將定期審查各項目標的落實進度，並與企業夥伴攜手合作，確保這些措施能夠有效落地並達成預期目標，期盼透過這些永續金融措施，可為社會的綠色與包容性轉型做出積極貢獻。

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