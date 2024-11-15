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台灣金聯董座爭議潘孟安承認推薦呂政璋 否認賴清德震怒要呂走人

2024/11/15 10:47

總統府秘書長潘孟安今（15日）上午陪同第14屆考試院院長、副院長及考試委員被提名人拜會民進黨黨團。（記者方賓照攝）總統府秘書長潘孟安今（15日）上午陪同第14屆考試院院長、副院長及考試委員被提名人拜會民進黨黨團。（記者方賓照攝）

〔記者李文馨／台北報導〕台灣金聯前董事長施俊吉任期未滿遭拔官，接任未滿3天的新董座呂政樟閃電請辭，傳出總統賴清德不滿，直接要求呂「走人」。對此，總統府秘書長潘孟安今（15）日受訪證實他曾推薦此人事，並強調，每個單位都是向社會取才，其他不用多做著墨。

潘孟安今上午陪同第14屆考試院院長、副院長及考試委員被提名人拜會民進黨黨團，會後接受媒體聯訪，媒體詢問，台灣金聯新董座呂政璋的人事是否是他推薦的，後續是否因為賴清德震怒因此請他辭職？

潘孟安回應，認識，也有推薦，沒有問題。他也強調，不要看圖說故事，不管是行庫、公民單位，每個單位都是向社會取才，借助各方面的長才，這些都是為國取才的平台，其他不用多做著墨，任何政壇執政都毅然如此。

民進黨前中執委、台鹽綠能前董事長陳啟昱涉光電弊案，日前失聯未到庭，台南地檢署已發布通緝。媒體追問，是否呼籲陳啟昱盡快到案嗎？潘孟安回應，「總統都已經提過了」。

賴清德13日於民進黨中常會呼籲，陳啟昱應儘速到案說明，不要逃避、勇於面對司法，並強調中央將協助地方政府徹底杜絕犯罪的根源，進一步檢討行政流程和審核機制，避免不法人士藉機上下其手。

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