鮑爾暗示Fed將謹慎降息！道瓊跌207點 台積電ADR逆勢反彈

週四美股多收黑。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）週四表示，Fed不必急於放鬆貨幣政策，澆熄了投資人對於今年再次降息的希望，華爾街主要股指收低。道瓊工業指數下跌207.33點、0.47%，標普500及那斯達克指數分別下跌0.60%、0.64%，費城半導體指數下跌0.03%，台積電ADR逆勢上漲0.99%，收在188.50美元。

綜合外媒報導，鮑爾在達拉斯聯邦儲備銀行的活動中表示，由於經濟仍在成長、就業市場穩健且通膨仍高於2%的目標，聯準會謹慎考慮降息，暗示經濟強勁，可能需要對未來降息保持一定的耐心。芝商所FedWatch工具顯示，儘管交易人仍押注聯準會在12月會議上降息25個基點，但降息機率從週三的82.5%降至55.5%。

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此外，週四公布的10月生產者物價指數上漲0.2%，與經濟學家的預測相符。不包括食品和能源的生產者物價指數（PPI）成長快於預期。而週三公布的10月份消費者物價指數符合預期，但仍顯示聯準會對抗通膨尚未取得勝利，核心CPI連續第三個月上漲0.3%，12個月漲幅為3.3%。

個股方面，傳出美國準總統川普的過渡團隊計劃取消購買電動車的7500美元消費者稅收抵免，導致Rivian汽車和特斯拉股價分別暴跌14.3%和5.77%。

美股道瓊指數下跌207.33點或0.47%，收43750.86點。

那斯達克指數下跌123.07點或0.64%，收19107.65點。

S&P 500 指數下跌36.21點或0.6%，收5949.17點。

費城半導體指數下跌1.70點或0.03%，收5004.59點。

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