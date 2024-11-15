晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

鮑爾暗示Fed將謹慎降息！道瓊跌207點 台積電ADR逆勢反彈

2024/11/15 05:46

週四美股多收黑。（法新社）週四美股多收黑。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）週四表示，Fed不必急於放鬆貨幣政策，澆熄了投資人對於今年再次降息的希望，華爾街主要股指收低。道瓊工業指數下跌207.33點、0.47%，標普500及那斯達克指數分別下跌0.60%、0.64%，費城半導體指數下跌0.03%，台積電ADR逆勢上漲0.99%，收在188.50美元。

綜合外媒報導，鮑爾在達拉斯聯邦儲備銀行的活動中表示，由於經濟仍在成長、就業市場穩健且通膨仍高於2%的目標，聯準會謹慎考慮降息，暗示經濟強勁，可能需要對未來降息保持一定的耐心。芝商所FedWatch工具顯示，儘管交易人仍押注聯準會在12月會議上降息25個基點，但降息機率從週三的82.5%降至55.5%。

此外，週四公布的10月生產者物價指數上漲0.2%，與經濟學家的預測相符。不包括食品和能源的生產者物價指數（PPI）成長快於預期。而週三公布的10月份消費者物價指數符合預期，但仍顯示聯準會對抗通膨尚未取得勝利，核心CPI連續第三個月上漲0.3%，12個月漲幅為3.3%。

個股方面，傳出美國準總統川普的過渡團隊計劃取消購買電動車的7500美元消費者稅收抵免，導致Rivian汽車和特斯拉股價分別暴跌14.3%和5.77%。

美股道瓊指數下跌207.33點或0.47%，收43750.86點。

那斯達克指數下跌123.07點或0.64%，收19107.65點。

S&P 500 指數下跌36.21點或0.6%，收5949.17點。

費城半導體指數下跌1.70點或0.03%，收5004.59點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財