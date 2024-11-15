中國可能主辦2026年APEC 國安官員：中方應保證所有人身安全

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2024年由秘魯主辦的APEC峰會本週舉行。（記者徐子苓攝）

〔特派記者徐子苓／利馬14日報導〕 2024年由秘魯主辦的APEC峰會本週舉行，外媒14日引述知情人士報導，秘魯正急忙擁抱中國，並支持北京主辦2026年會議。由於中國今年祭出懲戒台獨新規，所有赴中的外交人員都有可能被中國視為台獨，甚至「被消失」，因此國安官員呼籲，中國若真的擔任主辦國，應保證所有與會人士的人身安全。

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國安官員強調，中國是否主辦2026年APEC，目前仍在討論中、沒有定案，APEC規則是共識決，只要其中一個國家不同意就不行，慣例上每年APEC都會宣布未來3年的主辦國，而2025年已確定由南韓主辦、2027年是越南，但2026年還不確定。

國安官員指出，APEC有個不成文的慣例，因為經濟體成員都分布在太平洋兩側，而各國輪流主辦，目前2025年和2027年都是在太平洋西邊，照理來說2026年應該在太平洋東邊舉辦，但太平洋東側國家不多，除了去年才剛主辦的美國之外，其他國家經濟狀況不太好，目前東邊沒有國家自願擔任，因此看起來對中國是有利的，但都還未定案。

國安官員表示，中國過去也舉辦過APEC峰會，我方立場一直以來非常清楚：我們應被平等且有尊嚴地對待，待遇應該和其他成員一樣，且所有參加APEC的人員，人身安全都應該被保障，這一點中國要提出保證。

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