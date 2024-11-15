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永豐金前10月獲利高於歷年全年 總經理：明年股利將優於今年

2024/11/15 08:07

永豐金控今年前10月獲利，已經超越過去任何一年的全年，永豐金總經理朱士廷（右2）強調，明年股利發放預期會比今年還要高（記者王孟倫攝）永豐金控今年前10月獲利，已經超越過去任何一年的全年，永豐金總經理朱士廷（右2）強調，明年股利發放預期會比今年還要高（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕 好消息！永豐金今年前10月獲利202.18億元，已超越歷年全年獲利水準，並首度突破200億元關卡，EPS每股盈餘為1.59元；對此，永豐金總經理朱士廷直言，既然獲利創新高，「明年股利發放水準，將會比上一年度好」。

永豐金昨天舉行第3季法說會，並指出，2024年前3季自結稅後淨利達185.0億元，年成長17.7%，續創歷年同期新高，每股盈餘為1.46元。

投資人散戶最關切股利問題。永豐金2023年股利，現金股利每股配發0.75元、股票股利每股配發0.25元，總計1元股利，寫9年新高；展望明年股利發放，由於今年獲利創新高，可以預期現金股利一定更好，預計可以突破1元。

永豐金控2022~2024年「3年策略」的4大主軸，分別為加速推動數位變革、衝刺海外收益，拓展海外布局、提供整合性服務優化客戶體驗、引領綠色商機，實踐永續承諾，3年執行成效驚人。

其次，永豐金不僅獲利表現亮眼，總資產更是大躍進，截至今年第3季為止，已經突破3兆元，距離2020年第3季突破兩兆元，只花了4年的時間，資產就成長1兆元；而且，從2018 年底到今年第3季的總資產年複合成長率達到 12.2%。

再者，有關於金融機構合併，永豐金控目前考量及策略為何？朱士廷強調，目前仍持續尋找銀行、證券為主體的併購標的，不會分國內外；但是，暫時不會把保險業納入考量，只要有好的案子，我們都是持續接觸評估，這樣的方向與策略，並沒有改變。

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