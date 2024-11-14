全民齊防詐 LINE、數發部共推「防詐動態警報」

〔記者歐宇祥／台北報導〕政府與民間持續攜手防詐，LINE與數位發展部今日宣布，推出「防詐動態警報（＠antifraud_twgov）」官方帳號，用戶可一鍵回報的「最近是否有收到詐騙訊息？」的調查來收集數據，當有攀升趨勢即發布警報，期許讓用戶在疏忽受騙前提高警覺，集結全民之力建立防詐前哨。

LINE台灣執行長陳立人表示，LINE在台灣擁有2200萬月活躍用戶、近乎全民使用，是深具影響力的數位平台，因此很重視應對網路濫用的責任，關注防範詐騙、錯假訊息與兒少網安等議題，透過機制面的措施及多元宣導來應對 ，其中「對抗詐騙」更是重中之重。

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陳立人說明，LINE除嚴格管理站內廣告的直接投放，由LINE上架的廣告皆需通過實名驗證，在單向溝通情境也加註警語，提醒留意潛在詐騙；他強調，LINE深知抗詐不能單打獨鬥，已建立合作通道、停權上萬個涉詐帳號，更與數發部聯手推出「防詐動態警報」宣導活動，強化防詐宣導成效。

陳立人說明，「防詐動態警報」是透過全民協力運作，可以即時調查近日詐騙訊息的多寡、發送警報，期許能讓用戶能建立察覺訊息有異的警覺性，帳號會由數發部繼續營運，持續為打詐貢獻力量，邀請大家加入官方帳號，集結一鍵之力，讓詐騙動態現形。

LINE說明，「防詐動態警報」以週為區間，運用「最近是否有收到詐騙訊息？」功能可「一秒回報的調查」，了解民眾接收詐騙訊息的狀況，判斷當前詐騙訊息的流通情形，與前一週數據進行比較，並參考當週社群輿情狀態，來警報發送，且警報依據攀升幅度不同，分為動作頻繁、升溫趨勢、攻勢加劇、高峰警戒共4級，還能讓用戶一鍵轉發，搶救因一時疏忽，未能察覺詐騙的親友。

LINE也說，為號召廣大用戶加入防詐行列，首次加入「防詐動態警報」官方帳號即可免費下載防詐貼圖，加入後可再透過受詐體質測驗，瞭解自己的防詐風險等級，獲得相應的防詐建議。同時亦將不定期，如未發布警報時，提供詐騙新知，如近期熱門詐騙手法、最新詐騙手法案例、基本防詐教育等防詐資訊分享，提升用戶辨識詐騙能力以降低受騙機率。

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