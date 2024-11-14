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世界棒球12強賽台灣擊敗多明尼加 萊爾富限時咖啡買1送1

2024/11/14 22:10

中華隊以2比1擊敗多明尼加，萊爾富推出Hi café 特大杯全品項享限時任選買1送1。（萊爾富提供）中華隊以2比1擊敗多明尼加，萊爾富推出Hi café 特大杯全品項享限時任選買1送1。（萊爾富提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕2024世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier 12）B組賽事，中華隊今天以2比1擊敗多明尼加，萊爾富即日起至11月15日23:59分推出Hi café 特大杯全品項享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。

Hi café特大杯優惠的商品包含冰熱美式咖啡（單杯原價60元）、冰熱拿鐵咖啡（單杯原價70元）、冰氣泡美式咖啡系列（檸檬/黃金柚香口味，單杯原價80元）。

還有人氣冰風味氣泡系列（冬瓜/草莓/洛神花口味，單杯原價55元）、冰冬瓜系列（牛奶/燕麥奶，單杯原價65元）與冰茶系列（柳橙百香椰果/青梅蒟蒻/荔枝蒟蒻口味，單杯原價65元）。

奶茶控不可錯過的冰泰式奶茶（單杯原價55元）與冰黑糖珍珠奶茶（單杯原價60元），共計16款商品均享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。

萊爾富邀全民一起喝Hi café為臺灣棒球應援，預祝臺灣棒球好手勇奪佳績，順利前進東京。

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