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精誠樂觀看全年成長 微軟資料中心挹注需求

2024/11/14 21:51

精誠全年營運樂觀。圖為董事長林隆奮。（資料照）精誠全年營運樂觀。圖為董事長林隆奮。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近期軟體廠持續擁抱AI、ESG等多領域商機，針對AI布局，系統整合廠精誠（6214）財務長鍾志羣今日表示，目前精誠持續將AI融入金融、電商領域應用，第四季展望樂觀，全年業績將維持成長。

精誠今日舉辦線上法說會。精誠今年營運表現不俗，前三季稅後淨利15.75億元、年增29%，每股稅後盈餘（EPS）6.29元，已經超過去年全年；前10月累計營收312億元、年增13%，為歷年同期新高，營收也已連續12年維持成長。

以客戶產業別來看，精誠今年前三季以科技產業佔比33%最高，較去年同期增加11個百分點，其次則為金融業客戶、佔比30%，政府與教育單位則佔11%。鍾志羣說明，金融業仍為業績主要來源，科技業是因首季有大單導入、拉高佔比，毛利則相對較低。

從精誠三大事業群分布來看，今年前三季以軟體代理的VAD（價值型代理分銷）佔比58%為最大宗，但毛利率為三事業群中最低，SI（系統整合）佔比20%、毛利率為中間水準，電商、電子票券等Industry（特殊業務類別）服務佔比22%、毛利率為三事業中最高。

展望各領域商機，鍾志羣表示，目前資安、雲端需求維持穩定成長，而精誠近年持續耕耘的ESG商機則因應政策越發明確、預期2027年後穩步向上；此外，因近年少子化，企業致力提升系統自動化，也有望成為未來需求動能；他也看好微軟資料中心啟用，將持續帶動金融、政府客戶的業務成長。

展望第四季與明年，鍾志羣說，第四季進入傳統旺季，全年業績預期維持成長，不過專案驗收與目標達成壓力也較大，持續聚焦費用控管等營運精實策略，中長期則努力提升高毛利業務需求、維持穩健成長。

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