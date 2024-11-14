元太前三季EPS 為4.67元 Q4會更好

元太看好第四季及明年營運。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠元太（8069）今日舉行法人說明會，董事長李政昊表示，電子閱讀器、電子筆記本及電子標籤需求持續成長，第四季營運將優於第三季，而2025年營收還會比今年更好。

元太並公布今年第三季財報，第三季合併營收91.89億元，季增35%，歸屬於母公司淨利為20.05億元，單季每股稅後盈餘1.75元。累計前三季合併營收224.88億元，年增6%，稅後盈餘53.46億元，是歷史同期第三高紀錄，每股稅後盈餘達4.67元。

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元太指出，電子紙消費性應用產品進入彩色化之後市場反應熱絡，品牌客戶的彩色電子書閱讀器及電子紙筆記本新產品逐步上市，提供使用者更貼近紙張的彩色書寫與閱讀體驗，帶動市場的換機潮，推升元太整體營收向上成長，今年前三季累計營收創下13年來最高紀錄。

展望未來，元太看好數位看板未來發展潛力，李政昊指出，目前已與幾家合作夥伴投資建置大模組產能，也有面板大廠表達合作意願，不少零售業者並以評估設置數位看板所帶來經濟效益，客戶反饋訊息相當正面，室內大型看板需求最強勁，預期將成為元太未來重要項目。

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