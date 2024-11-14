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明泰斥資6.09億取得智通聯網股權逾37％ 台通獲利2.9億

2024/11/14 19:35

台通今日重大訊息指出，出售旗下智通聯網科技股權給明泰。（擷取證交所網站）台通今日重大訊息指出，出售旗下智通聯網科技股權給明泰。（擷取證交所網站）

〔記者王憶紅／台北報導〕台通（8011）今日董事會通過出售旗下智通聯網科技股權27.94%給明泰（3380），獲利2.9億元，預計11月底完成交易。另外，明泰也宣布，與子公司互動國際數位（6486）共同斥資6.09億元，向台通以及智通聯網大股東，取得智通聯網37.654%的股權，其中明泰持有31.657%、互動國際數位則持有5.997%股權。

明泰指出，與互動共同投資國內最主要研發製造數位微波機業者智通聯網科技，主要是因應國家數位韌性的重點發展，此布局可進一步提升數位微波通訊技術，拓展各項數位微波相關產品的市場覆蓋，增加電信級微波設備產品，進而擴大明泰集團通信布局版圖。

明泰說，智通聯網科技為國內百分之百自主研發製造專業廠商，且為目前國際上，僅有的少數研發與製造大型電信等級數位微波廠商之一，所研發製造的微波設備對於脆弱山區，及跨海離島的傳輸通信帶來穩定的品質，同時在國防軍事工業通信的客製化，扮演主要的角色，透過此次與智通聯網結盟，將能補強在明泰集團微波通訊技術版圖的應用與布局。

台通指出，自1999年起投資智通聯網，此次股份出售為處分長期投資使獲利實現，此交易將挹注約 4.5 億元資金，後續預計用以充實營運資金及償還銀行借款，除增加資金運用之彈性外，可作為公司深耕網通業務發展之用，同時，可降低借款利息強化償債能力。

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