國人愛買ETF！前9月ETF交易7.4兆 改寫史上新高

近年ETF交易市場蓬勃發展，今年1-9月ETF成交金額7.4兆元。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，近年指數股票型基金（ETF）交易市場蓬勃發展，今年1-9月成交金額已達7.4兆元、占7.6%，不僅年增1.3倍，且已超越歷年全年交易規模，估算前9月約徵起49億元證交稅，因ETF稅率較低、占比僅2.2%，全年稅額上看60億元創新高。

財政部統計處說明，ETF因具備資訊透明、適合小額投資等特性，進入門檻低，近年交易市場蓬勃發展。上市櫃ETF成交金額，自2017年1.3兆元逐年上升至2020年3.3兆元，占整體上市櫃成交值於2019年上升至7.8%的高點；2021年因航運題材發酵及科技業受惠疫情紅利，相關類股價量齊揚產生磁吸效應，ETF 成交金額回落至2.7兆元、占比降至2.3%。

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2022年後，ETF市場重回成長軌道，今年隨台股站上2萬點大關、高股息ETF熱銷，1-9月成交金額已達7.4 兆元、占7.6%，不僅較去年同期大增1.3 倍，且已超越歷年全年交易規模。若以證交稅適用稅率估算稅額，今年前9月約徵起49億元證交稅，因ETF稅率千分之1低於一般股票，因此占整體僅2.2%，全年稅額上看60億元。

財政部指出，觀察今年1-9月各類ETF交易情形，以投資國內股票的國內成分股型成交金額3.2兆元、占43.1%最高，債券及固定收益型2.6兆元、占34.5%居次，兩者分別年增1.6倍及2.3倍，主因今年台股表現亮眼，吸引投資人投入，加上預期美國將自下半年降息，使主要標的為美國公債、公司債的債券型ETF買氣高漲。

若從稅額來看，同樣以國內成分股ETF貢獻證交稅31.9億元、占比逾6成5最多；債券及固定收益型ETF稅額僅0.4億元、占比不到1%，主因政府為促進債券型ETF發展，自2017年至 2026年停徵證交稅。

根據統計，今年1-9月ETF成交金額7.4兆元、年增1.3倍。（財政部提供）

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