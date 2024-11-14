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拒打疫苗被開除！女怒告公司「宗教歧視」勝訴獲賠4.1億

2024/11/14 19:43

美國一名女子因為拒絕接種新冠疫苗遭到公司解雇。（示意圖，路透）美國一名女子因為拒絕接種新冠疫苗遭到公司解雇。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國一名虔誠的天主教女子，因為拒絕接種新冠疫苗遭到公司解雇，她氣得向公司提告，最近判決結果出爐，女子不但勝訴，公司還得賠償她1269萬美元（約新台幣4.12億元）。

根據《紐約郵報》報導，現年63歲的多姆斯基（Lisa Domski）在密西根州藍十字藍盾公司（Blue Cross Blue Shield of Michigan, BCBSM）工作，已經有將近40年的年資。然而，公司在2021年10月強制員工施打疫苗，除非員工有宗教信仰或醫療因素無法接種疫苗，才能按特例申請避免接種。

由於多姆斯基是一名虔誠的天主教徒，她認為當時市面上的疫苗大多使用胎兒細胞進行測試或研發，與她的宗教理念不同，因此拒絕接種。她按照公司指示申請避免疫苗接種，沒想到卻遭到公司拒絕。

該公司還威脅，若她不遵守接種規定，將予以解雇，多姆斯基在2022年1月5日被開除。多姆斯基認為公司的作法簡直是「宗教歧視」，向法院提出歧視訴訟。

多姆斯基的律師馬可（Jon Marko）指出，雖然多姆斯基在申請拒打疫苗時已經提供神父和教堂的聯絡資訊，但公司卻以「對她的宗教信仰不了解」為由而駁回。

近日法院裁定多姆斯基勝訴，公司必須支付共計約1269萬美元（約新台幣4.12億元）的賠償金，該公司對判決感到失望，考慮是否提出上訴。

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