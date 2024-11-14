美元獨強、日圓跳水！台幣連4黑 收32.546元

台幣連4黑，收32.546元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國10月通膨率小幅走揚，加上川普2.0恐對各國祭出關稅戰，美元指數持續走揚創下逾1年新高，非美貨幣則是東倒西歪，日圓、人民幣持續探底外，新台幣兌美元匯率也貶破32.5元關卡，最後收在32.546元、貶值9.6分，匯價連4黑，成交量23.9235億美元。

台股今日也持續下殺144.85點，收在22715.38點，三大法人合計賣超363.32億元，其中，外資續賣超254.27億元。

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在外資熱錢持續匯出下，新台幣匯價盤中最低觸及32.604元，儘管尾盤央行調節，未收在最低，不過本週以來4個交易日內台幣已經貶掉4.31角。

匯銀主管表示，台幣持續呈現偏弱的走貶格局，在32.5元關卡貶破後，下一步將回測前波低點32.93元，若台股不止跌，年底前重見33字頭也不是不可能。川普效應後浪太強，由於通膨也沒降，有聯準會官員也轉向認為12月未必要降息，現在就看週五聯準會主席鮑爾週五談話是否「硬起來」。

央行總裁楊金龍今日於立法院財委會備質詢時提到美元走勢也表示，原本以為聯準會降息美元會下來，沒想到美元一直往上，不過在主要貨幣中，台幣雖然走貶還算相對穩定，他也揭露央行調節的原則，通常是供需失衡，導致匯率波動太大，央行一定會進場。

他說，匯率不像其他商品，比如颱風過去價格就會回來，匯率最怕出現單向預期，若不去阻止可能就會一直下去。只是若貶值是普遍現象，當其他貨幣都在貶，比如像現在美元強、其他貨幣都弱，央行也不會逆勢而為。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日續漲0.42%、日圓重貶0.46%，台幣貶0.29%、新幣貶0.25%、人民幣貶0.17%，僅韓元升值0.33%。

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