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民營金控第一家！永豐金暫停非實名制平台投放廣告

2024/11/14 17:20

為了遏制詐騙，永豐金總經理朱士廷表示，母公司與子公司全力配合，將停止在非實名制的社群平台投放廣告。（記者王孟倫攝）為了遏制詐騙，永豐金總經理朱士廷表示，母公司與子公司全力配合，將停止在非實名制的社群平台投放廣告。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控今天召開第三季法說會，針對九大公股行庫上週先後宣布，暫停在非實名制社群平台投放廣告，永豐金也宣布要配合政府政策，母公司及旗下所有子公司，都將全力支持，不在「非實名制」的社群網路平台投放廣告，防詐是全民共同責任。

目前除了九大行庫宣布暫停在非實名制社群平台投放廣告外，在民營銀行方面，上海商銀是首家宣布跟進，至於民營金控，永豐金則是第一家。

由於行政院長卓榮泰今天上午對此表達肯定態度，金管會主委彭金隆也強調，對詐騙深惡痛絕，這是未來要走的方向，「強烈建議」金融業者可以自發性配合，因此，預料將有更多金融機構在近日響應。

永豐金今天舉行法說會，總經理朱士廷表示，根據165反詐騙專線的統計，從今年11月1日至6日為止，國內民眾被騙檢舉件數有3623件，總金額23億9000萬元，等於每天有4億元金額被騙，顯示國內詐騙仍然很猖獗。

朱士廷指出，永豐金控包括旗下子公司銀行、證券、投信、投顧等，全力支持在社群平台上，對「非實名制」將不投放廣告；他表示，今天上午警政署也召開會議，各金融業公會理事長都支持這個作法，永豐金也將全體動員，一起配合。

金管會銀行局副局長林志吉表示，樂見其成，國內金融業者透過這樣的市場力量，採取實名制社群平台才可以投放廣告；畢竟，大家覺得好，就會來跟進。

至於金管會為何不強制要求國內金融機構，配合這項打詐行為？

林志吉坦言，不希望造成主管機關去干預業者的個別廣告行為，而是大家「自願性」的積極配合；他直言，若有金融機構是反其道而行，加碼投放廣告在非實名制的社群平台，試問，社會觀感會好嗎？

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