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員工疑遭霸凌輕生 勞長何佩珊保證相關調查不會徇私

2024/11/14 16:58

針對勞動部資訊人員在辦公室輕生案件，勞動部部長何佩珊表示，相關調查絕對不會徇私。（資料照）針對勞動部資訊人員在辦公室輕生案件，勞動部部長何佩珊表示，相關調查絕對不會徇私。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署，11月4日發生資訊人員在辦公室輕生案件，經過近10天，一直低調未發聲的勞動部部長何佩珊，終於在勞動部臉書貼文，述說發生此事件的感受，表示各方建議均虛心受教，呼籲各界給予勞動部足夠的時間冷靜處理，保證事件的調查絕對不會徇私，後續也會依調查的結果，進行行政上的處置。

勞動部長何佩珊在勞動部貼出的全文如下：

各位關心北分署事件的朋友們

我是勞動部部長何佩珊。

當知道北分署同仁離開我們的那一刻，我感到悲傷震驚，會選擇以如此決絕的方式告別，同仁的內心有多掙扎痛苦？我曾經去靈堂探訪，看望他的父母與家人們，在他年輕、稚氣的遺容之前駐足良久，我握著同仁媽媽的手告訴痛哭的她：我正啟動調查，相信我，我會給你們一個交代，絕對不允許再有類似的事件發生。

事件發生的第一時間，我即開始著手了解各種狀況，在紛雜的訊息當中，試圖以客觀、冷靜的態度，來釐清整個事情的前因後果；我責成次長成立調查小組，邀請外部包含性平與心理諮商領域的專家學者，以及相關員工代表；我相信，確認事實、找出原因、反省檢討，才能撫平悲傷，並且確保悲劇不再發生。

網路與不同媒介針對本部的建議，我都虛心受教。我也呼籲各界給予勞動部足夠的時間，讓我們更為客觀、冷靜地處理這次悲傷的事件；請大家相信，事件不會雲淡風輕的放下，也不會在缺乏事實證據的情況下草率判斷。

我要跟各位保證，事件的調查絕對不會徇私，後續也會依調查的結果，進行行政上的處置；我理解北分署同仁在這段時間受到的壓力和煎熬，大家都辛苦了！我與你們一同悲傷，但也期待與你們一同勇敢面對；在此也懇請北分署的同仁，放心地填寫問卷，勇於表達並協助提供事實及寶貴意見，一同讓勞動部的工作環境能夠更為友善。

針對勞動部資訊人員在辦公室輕生案件，勞動部長何佩珊在勞動部臉書發文，強調相關調查不會徇私。（記者李靚慧翻攝）針對勞動部資訊人員在辦公室輕生案件，勞動部長何佩珊在勞動部臉書發文，強調相關調查不會徇私。（記者李靚慧翻攝）

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