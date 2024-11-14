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總統盼企業為員工加薪、設托嬰中心 工總：朝此方向推動

2024/11/14 17:03

總統賴清德昨（13）日下午接見工總，期盼工總能研議成立準公共化幼兒園或托嬰中心，並帶頭幫員工加薪。（工總提供）總統賴清德昨（13）日下午接見工總，期盼工總能研議成立準公共化幼兒園或托嬰中心，並帶頭幫員工加薪。（工總提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕總統賴清德昨（13）日下午接見工總，期盼工總能研議成立準公共化幼兒園或托嬰中心，並帶頭幫員工加薪，讓員工安心就業、企業也留才。對此，工總表示，將努力朝此方向推動，也會鼓勵轄下159公會的會員廠商和政府共同推動「0到6歲國家一起養」，凝聚員工向心力。

賴清德表示，感謝工總連續17年針對各項議題和政策發表白皮書，工總的建議是政府施政重要參考，也是政府與產業間重要的溝通橋梁，對台灣經濟發展貢獻良多，代表國人表達由衷感激。

工總理事長潘俊榮表示，工總認同總統將產業及經濟訴求排在第一位，也主張兩岸穩定是和平的基礎的原則，未來工總也將持續協助政府打拚，希望對國家有所貢獻。

談及能源穩定，工總指出，賴清德特別允諾，政府一定會穩定供電，持續推動綠能發展，尤其當先進核能的技術發展，沒有安全疑慮，能夠處理核廢料時，會啟動社會溝通，將核能列為能源選項之一。

潘俊榮也表示贊同，他說，總統有很好的產業戰略，尤其是AI的產業推動方向，讓企業感到非常欽佩，產業界相信，在賴總統的領導下，台灣一定有機會成為人工智慧島。

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