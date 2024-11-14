實習生變成董事長！吳明昌大學時期曾在台糖實習

行政院13日核定台糖董事長由農業專家吳明昌接任。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕行政院13日核定台糖董事長由農業專家吳明昌接任，學經歷豐富的吳明昌表示，將利用自身在產學服務與推廣的經驗，協助台糖各項事業部門專業發展。據了解，台糖工會也有意拜會新任董事長，除盼董事長能善待台糖外，工會也盼經歷瘦肉精之亂後，新董事長要維護台糖聲譽。

吳明昌為國立台灣大學農學博士，在學術界服務多年，曾任國立屏東科技大學農學院院長、台灣創意產業發展學會、台灣食品科技學會、屏東縣慈善團體聯合協會理事長、台灣農業產學聯盟副理事長。

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吳明昌也協助政府至邦交國與相關國家建置農業與食品產業長達26年，發表超過150篇國際論文與12項專利，是農業與食品生技領域專家。

吳明昌透露，自己和台糖結緣甚早，本來就出身農村，從小就在甘蔗田幫忙綁甘蔗，大學更是曾在台糖公司實習。

他也說，台糖公司早年擔負起外銷蔗糖賺取外匯的經濟重任，並負擔重要民生物資供應穩定物價的功能。對於接下台糖董事長一職，吳明昌強調會秉持專業、積極、國際化與照顧員工的態度，一方面利用自身在產學服務與推廣的經驗，協助台糖各項事業部門的專業發展。

吳明昌將走訪各事業部門強化績效與目標管理，並重拾過往賺外匯的榮耀，透過台糖國營事業的金招牌，將台灣農業與生技產品推向國際，讓世界更認識台灣；他也強調，會和員工共榮，成為快樂的台糖人，共同創造永續發展與增加國營事業收益。

台糖工會表示，尊重行政院、經濟部決定，盼新董事長除能善待台糖外，工會也盼有機會親自表達；台糖今年初爆發瘦肉精「西布特羅」事件，行政院食安辦公室已證明台糖的清白，台糖工會強調，台糖一向重視食安，盼董事長能透過專業，持續維護台糖聲譽。

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