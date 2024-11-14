晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

鴻海Q3 EPS達3.55元 展望Q4：顯著季增與年增

2024/11/14 16:39

鴻海Q3獲利創同期新高（資料照）鴻海Q3獲利創同期新高（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海（2317）今天召開法說會，公布第3季財務報告，第3季營收、營業利益及淨利等都創下歷年當季新高，第3季EPS達3.55元，也是當季新高，展望第4季，鴻海表示，集團已進入傳統旺季，營運將會逐漸加溫，可望有顯著季增、年增的成長力道。至於2024全年展望，受惠於AI伺服器的需求強勁，維持顯著成長的展望不變，能見度比8月更佳。

鴻海第3季營收1.85兆元，年增20%，毛利達到1147億元，年增12％，營業利益548億元，年增19％，淨利（歸屬母公司業主）為493億元，年增14％，單季EPS達3.55元，較去年同期3.11元、增加0.44元，較第2季則增加1.02元。第3季營收、毛利、營業利益、淨利、EPS等5項都創下當季新高紀錄。

累積今年前3季鴻海營收4.7兆，年增10%，毛利2979億元，年增8％、營業利益1361億元，年增16％、淨利（歸屬母公司業主）為1064億元，年增20％，絕對金額均創下歷年同期新高。累積前3季EPS達到7.67元，較去年同期6.42元增加1.25元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財