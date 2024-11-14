鴻海Q3 EPS達3.55元 展望Q4：顯著季增與年增

鴻海Q3獲利創同期新高（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海（2317）今天召開法說會，公布第3季財務報告，第3季營收、營業利益及淨利等都創下歷年當季新高，第3季EPS達3.55元，也是當季新高，展望第4季，鴻海表示，集團已進入傳統旺季，營運將會逐漸加溫，可望有顯著季增、年增的成長力道。至於2024全年展望，受惠於AI伺服器的需求強勁，維持顯著成長的展望不變，能見度比8月更佳。

鴻海第3季營收1.85兆元，年增20%，毛利達到1147億元，年增12％，營業利益548億元，年增19％，淨利（歸屬母公司業主）為493億元，年增14％，單季EPS達3.55元，較去年同期3.11元、增加0.44元，較第2季則增加1.02元。第3季營收、毛利、營業利益、淨利、EPS等5項都創下當季新高紀錄。

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累積今年前3季鴻海營收4.7兆，年增10%，毛利2979億元，年增8％、營業利益1361億元，年增16％、淨利（歸屬母公司業主）為1064億元，年增20％，絕對金額均創下歷年同期新高。累積前3季EPS達到7.67元，較去年同期6.42元增加1.25元。

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