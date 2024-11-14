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關稅人川普回來了！鴻海董座劉揚偉這樣說

2024/11/14 16:35

鴻海董事長劉揚偉表示，作為一家跨國企業，集團關心的不是選舉本身，而是投資政策、環境及商業機會等因素。（資料照）鴻海董事長劉揚偉表示，作為一家跨國企業，集團關心的不是選舉本身，而是投資政策、環境及商業機會等因素。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕川普即將上任，對地緣政治投下新的變數，外界關心鴻海（2317）未來全球布局因應。對此，鴻海董事長劉揚偉表示，作為一家跨國企業，集團關心的不是選舉本身，而是投資政策、環境及商業機會等因素。

劉揚偉強調，鴻海在美國投入營運以來，已經跨越超過11屆的歷任總統，集團在美國的布局奠基在集團宗旨，「長期、穩定、發展、科技、國際」之下，深耕將近40年，設置將近50座廠區，雇用超過5000名的美國員工，創造出每年256億美元的營收，能有這樣的成果，都是每一位鴻海美國同仁努力貢獻的結果。

至於威州的投資案，劉揚偉表示，過去3年多期間，鴻海在威州投資規模已達10億美元，所雇用的美國同仁至少成長42%。威州的營收較去年同期，成長了140%。今年以來，鴻海更是當地拉辛郡最大的納稅者。也因為鴻海的耕耘，看到更多的企業來到當地投資，一起貢獻威州的經濟與就業。

劉揚偉表示，長期來看，鴻海受惠於全球化的布局、和新事業的發展商機，鴻海集團威州、德州廠區在AI以及伺服器領域都有一定的受益，俄州的電動車廠也將持續導入新的客戶，幾個月前也宣布在美國新增投資，所以鴻海在美國的展望還是很正面。

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