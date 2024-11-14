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名師解盤》容逸燊：BBU概念股超夯 Q4多題材點火

2024/11/14 16:21

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊 

加權指數今天持續下挫144點，成交量接近4000億，呈現連續3天走弱，快要回測到季線，外資期貨淨空單維持在4萬口之上，現貨接連幾天也是大賣，主要因素是因為美元指數持續走強，已經來到106.5突破今年新高，快要往2023年高點107上方去作挑戰，我們看到川普上一任任期，傾向維持弱勢的美元，以及未來要讓美元貿易逆差能夠減少的話，讓美元弱勢是最直接方式，所以美元已經來到關鍵十字路口，會不會再持續往上攻，我覺得機率是比較小的，未來美元只要走弱，就有機會帶動台股外資再回頭。

今天台積電維持抗跌，收在平盤左右，盤中也數度看到台積電有拉抬支撐指數，但整個中小型股以及其他的電子股，走勢仍比較弱勢，大盤終場仍連三黑，回測到季線位置，注意下週季報將全數公布完畢，下周三將是期貨結算，預期期貨結算過後，外資空單應該會稍微收斂，所以密切注意下周能不能形成轉折，多方的漲勢重新延續。

11月20日將是輝達法說，近期AI資金逐漸從伺服器，擴散到散熱，雙鴻拉出漲停，奇鋐漲幅也達3.6%，第4季很多新題材會出現，如備援電池BBU題材，AES-KY首次遭外資調升目標價，來到800元，以及順達前3季EPS16.9，甚至超過AES-KY，新盛力、康舒也是最近竄出來的低價類股，因為獲利相對沒那麼高，甚至還虧損，表現就會比較偏震盪，今天擴散到其他BBU族群，我認為有新題材出來，第4季有多樣題材去點火，將會帶動第4季集團作帳行情，會更有可看性，所以在下週期貨結算過後，第1個注意美元指數狀況，是不是開始止穩沒有再持續往上，再來就是外資期貨淨空單，也都明顯有效回補，我認為第4季集團作帳以及紅包行情的時間點，很多股票如果有延續性表現，將讓盤面更加熱鬧，更重要的是，第4季必須要先帶量4000多億以上，站穩23000點，才會有多方續攻力道。

台積電目前只怕政治因素風險，而造成回跌，中長線來說，仍都是偏多向上格局，台積電如果維持強勢的話，指數應該不至於太弱。

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