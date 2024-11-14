卓榮泰：明年編1965億科技預算 讓台灣變AI解方輸出國

行政院長卓榮泰（右二）出席資訊月開幕典禮。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕2024資訊月暨臺灣教育科技展今日開展，以「邁向AI新生活」為主題，行政院長卓榮泰致詞時強調，進入AI新時代，行政院明年編列1965億元科技預算，要打造智慧生活與科技環境，同步推進科技人權與科技民主；其中半導體產業共編146億元、淨零科技編101億元，AI編94億元、太空及通訊60億元，數位人文也有53億元，讓台灣從AI製造大國轉為提出解方的輸出國。

一年一度的資訊月今日登場，卓榮泰、行政院秘書長龔明鑫、電腦公會理事長彭双浪等人連袂出席開幕典禮。卓榮泰在開場致詞就表示，會場像是個年齡層都能學習的大教室，從過往數十年來「便宜購買」3C產品的場合轉變至今，象徵著台灣從硬體製造跨越到軟體設計時代。

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卓榮泰指出，執政黨一直希望建立「主權AI」，現如今進入AI應用時代，台灣在軟體設計領域也要與世界先進國家抗衡，讓資訊產業轉型、脫胎換骨，現不只高科技產業、中小微企業也需要政府與民間相互結合，力推數位轉型，已期與世界科技接軌，也讓台灣科技發展普惠到中小微企業。

卓榮泰表示，總統賴清德始終強調要進入「全面AI時代」，打造智慧生活與科技環境，因此明年科技預算編列了1965億元，多於往年、政府執行力道也將強於往年，其中台灣支柱的半導體產業共有146億元、淨零科技101億元、AI則有94億元，政府會持續努力、也期望民間含產業界，在不同領域做出更多技術與突破。

賴清德也長提五大「信賴」產業，包含半導體、AI、軍工、安控、次世代通訊等，卓榮泰指出，明年度也編列相當充裕預算。

近期卡關2個月的總預算案終於開始凝聚共識，卓榮泰意有所指說，為了產業發展，政府很關注總預算審議，在經過很多努力與溝通，國會終於開始審議，他也請各個部會首長務必用心說明、捍衛所有預算，期望和民間有更多合作、協作，用創新驅動來嘉惠社會大眾，讓台灣邁向智慧科技與AI國。

卓榮泰也強調，資訊月以AI新生活為主題，恰與行政院目標一致，期望持續推動創新、主權AI運用，並讓國家進行產業轉型、脫胎換骨，以期在世界持續佔據領先地位，也讓大眾享受到科技為生活帶來的方便與應用；他並點名，教育部、內政部、經濟部、交通部、農業部等各部會都要是科技部，以「部部科技部」的精神位人民服務，實現智慧國家、數位島嶼的目標。

卓榮泰最後說，本次展會另一重點「教育科技」能讓各年齡層認識科技產業，教育部也用心讓200所學校展示教學結果，期許能持續進行科技培力、並推進數位平權；中華民國發展長期「重北輕南」，但台灣各縣市也包含離島、高山、偏鄉，相信有能力讓各縣市在數位平權理念下，提升全民數位近用與能力，也均衡各鄉鎮發展。

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