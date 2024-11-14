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讚台電颱風搶修如「聖誕老人」 賴清德：贊成證照制度加薪

2024/11/14 15:09

總統賴清德今前往台電北南區處木柵配電中心，帶飲料慰勉台電颱風搶修復電人員，感謝台電員工在颱風來襲時努力搶修。（總統府提供）總統賴清德今前往台電北南區處木柵配電中心，帶飲料慰勉台電颱風搶修復電人員，感謝台電員工在颱風來襲時努力搶修。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今前往台電北南區處木柵配電中心，帶飲料慰勉台電颱風搶修復電人員，感謝台電員工在颱風來襲時努力搶修，台電在他心中就像「聖誕老人」，也像超人，他也再三叮嚀大家「安全第一」；賴清德也贊成經濟部長郭智輝主張，希望台電員工以證照制度加薪，盼台電公司根據合理需求研議調整。

康芮颱風日前帶來強風豪雨，造成98萬戶家庭停電，當時台電啟動全國跨區支援，擴大搶修量能，全力投入各鄉鎮復電，賴清德今帶飲料前往台電為第一線員工打氣，觀看台電人員颱風期間搶修影片，並聽取施工班班長許建彬、線路班班長林政男等分享經驗與心得。

賴清德表示，要專程向台電公司全體員工致謝，大家真的非常辛苦，颱風期間每次看到經濟部長郭智輝簡訊回報搶修進度，他都相當感動，台電在他心中就像聖誕老人，也像超人，因為他小時候住鄉下，颱風來時經常停電，電力再來時就會非常高興，因此，台電就像超人，幫鄉村地區解決問題，也像聖誕老人送來電力。

賴清德說，台電員工一年365天、一天24小時隨時待命，希望台灣社會可以理解台電的工作情形，不要誤解或過於批評，大家都非常辛苦在打拚，搶救工作雖然講求效率，大家務必注意自身安全，安全第一，尤其颱風風勢過大之時，要更注意是否危險。

賴清德表示，贊成郭智輝主張，希望台電員工能以證照制度加薪，提高技術不僅讓工作更安全，民眾也能獲得更好的服務，期盼台電公司根據合理需求研議調整。期勉台電員工一起打拚，為人民服務，讓台電精神、技術、使命感繼續傳承，並感謝所有同仁家屬的支持，讓台電同仁守護人民的用電需求。

總統賴清德感謝台電員工在颱風來襲時努力搶修。（總統府提供）總統賴清德感謝台電員工在颱風來襲時努力搶修。（總統府提供）

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