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泓德能源前三季賺逾半個股本 EPS達5.72元

2024/11/14 14:54

泓德能源前三季EPS達5.72元。右為泓德能源總經理周仕昌、左為董事長謝源一。（資料照）泓德能源前三季EPS達5.72元。右為泓德能源總經理周仕昌、左為董事長謝源一。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕泓德能源（6873）今日公告第三季單季營收38.45億元、年成長約294.17%，毛利率22.52%，稅後淨利4.36億元、季增280.37%；累計前三季營收60.01億元，稅後淨利5.98億元、年成長91.22%，EPS為5.72元，創同期歷史新高，前三季賺進逾半個股本。

泓德能源總經理周仕昌表示，公司以國際智慧電力公司視為目標，目前先從電力市場高度自由化的日本、澳洲切入，未來以全方位的綠能整合競爭優勢，善用聚合商身分媒合供需形成虛擬電廠（Virtual Power Plant，VPP），並搭配軟硬體整合服務，打造「電力批發」與「電力零售」事業，加上既有的「開發工程」與「設備銷售」，成為泓德能源未來成長的四大引擎。

至於「電力零售」的部分，泓德能源認為，2024年在台灣洽談中的購電量體約500MW，綠電轉供合約度數為93.2億度，售電合約累計至今約161億度；在「電力批發」部分，泓德能源今年5月拿下日本長期脫碳素儲能系統容量市場兩個標案，得標容量73MW（裝置容量97.9MW），預計2027年上線服務。

泓德能源7月時在澳洲與ZEN Energy簽訂500MW的光儲電廠使用協議（Tolling Agreement），日前更以約4300萬澳幣取得ZEN Energy 9.7%股權，未來也將積極投入當地批發市場、輔助服務市場與容量市場。

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