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川普強勢回歸 楊金龍：聯準會降息步調恐生變

2024/11/14 12:18

立法院財政委員會邀請央行總裁楊金龍等人就「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」進行專題報告並備質詢。（記者廖振輝攝）立法院財政委員會邀請央行總裁楊金龍等人就「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」進行專題報告並備質詢。（記者廖振輝攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕川普強勢回歸白宮，中央銀行總裁楊金龍今日出席立法院財委會坦言，川普的商人性格、政策不易預測，「他本身就是一個不確定」，在金融市場「不確定性就是大問題」，聯準會降息步調恐怕會改變，對央行而言，外匯市場會有很大挑戰。

立法院今日邀請財金三大部會首長就「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」進行專題報告。

民進黨立委李坤城質詢，川普當選後對央行最大挑戰是什麼？楊金龍直指，外匯市場就是很大挑戰，因為capital flow（資本流動）很難掌握，原本認為聯準會降息美元會下來，沒想到美元又上去了，資金都在流出。

聯準會9月利率點陣圖顯示今年會調降4次、明年4次，後年2次，「川普上來聯準會降息步調恐怕會改變」。

李坤城質詢，4年前台灣被列入匯率觀察名單時，總裁曾說，川普以及美國寬鬆貨幣政策是我們挑戰，現在是否還是如此？

楊金龍說，現在應改為「貨幣政策不確性是我們的挑戰」，因為未來是寬鬆還是縮減到目前為止都不確定。所以我們要密切注意他，順勢而為去調整。

「如果聯準會能維持獨立性，不確定性可以減少一半」，楊金龍在回應國民黨立委王鴻薇質詢時回應。

另外，多位立委關切川普當選可能築起關稅壁壘，對台影響為何？目前川普團隊多是對中採鷹派立場者，台灣是否會再度得利？

楊金龍表示，川普第一任期時台灣有轉單效應，現在是否還能持續，效應有多大，要關注，不能保證。

至於關稅部分，楊金龍強調，「我們輸出的資通訊產品、晶片都是他需要的，且這些都是戰略物資，到底誰要付費？是出口商還是消費者還很難說」。

只是楊也坦言，他確實很擔心台美貿易順差一直持續在擴大，且速度很快，從美國商務部給我們的數據，預測2024年是633億美元，這包含商品、勞務服務等。因此他建議除了可以對美增加農產品、軍購等採購外，也可以赴美投資，降低雙方貿易順差。

楊並指出，央行與美國財政部每年都有兩次磋商，雙方維持良好溝通。

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