農委會評估以空氣槍移除綠鬣蜥 玩具槍協會指出難助力之處

針對農業部提出以玩具槍移除綠鬣蜥對策，玩具槍協會指出業者有能力做，但相關法制必須與時俱進。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕近期中南部農業大縣面臨綠鬣蜥氾濫造成農損，農業部提出精進對策，將組成綠鬣蜥專案小組，評估以空氣槍提高移除效率的可行性。對此，玩具槍協會指出，國內空氣槍廠商有價格與技術優勢，但國內法制對於較高動能空氣槍的製造許可辦法卻未能與時俱進，希望政府制定較高動能空氣槍的製造許可辦法，專供外銷或防治有害物種所用。

中華民國玩具槍協會表示，台灣在空氣槍製造具有厚實基礎，針對低動能（20焦耳/平方公分以下）遊戲用槍的每年產值近2億美元，全球市占率約60%至70%，如欲生產較高動能空氣槍，台灣在技術、品質及價格等方面具有優勢。

請繼續往下閱讀...

空氣槍長期以來極少涉入槍擊等治安事件，對於清除小型外來種動物（如綠鬣蜥、家八哥等）或農害動物（如老鼠等）具有安全、有效及低成本等優點。

然而，因政府長期以來未制定空氣槍的許可及管理辦法，致使台灣空氣槍無從申請製造超過20焦耳/平方公分動能的空氣槍。

玩具槍協會許指，之前國內因特定需求使用高動能空氣槍，例如林務局用於移除埃及聖鹮等專案，僅能採購外國生產的空氣槍，甚至限於預算，僅能採購中國代工的產品。

玩具槍協會表示，為提供農民及原住民合用的工具，並符合產業競爭的公平性，建議政府在鬆綁農民及原住民使用空氣槍的限制時，亦通盤考量，依據槍砲彈藥刀械管制條例，制定較高動能空氣槍的製造許可辦法，准許國內業者在取得許可後，製造空氣槍專供外銷或供應前述符合條件的農民或原住民使用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法