2024 IMD世界數位競爭力 我7項指標排名全球前3

2024 IMD世界數位競爭力，我國7項指標排名全球前（數發部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕瑞士洛桑管理學院（IMD）今（14）日發布2024世界數位競爭力調查評比（IMD World Digital Competitiveness Ranking 2024, DCR），我國在全球67個主要國家及經濟體中排名第9名，排名與2023年持平，更有7項指標排入全球前3名。

對此報告，數位發展部表示，政府將參酌IMD報告，評估我國在知識、科技、未來整備度等面向的數位發展優勢及挑戰，持續透過多元規劃，以提升我國整體數位競爭力。

請繼續往下閱讀...

本次調查評比中，我國有7項指標名列全球前3名，其中「資訊科技與媒體股票市場資本額GDP占比」位居榜首；「每千人研發人力」與「企業反應快、彈性大」排名第2名；「學生在數學教育評估上之表現（PISA）」、「25-34歲人口中接受高等教育比率」、「研發總支出GDP占比」、「高科技出口GDP占比」等4項指標則排名第3名。顯示我國數位領域在資訊科技、研發量能、企業表現、高等教育等方面皆具有優勢。

數發部分析，IMD評比以知識（Knowledge）、科技（Technology）及未來整備度（Future readiness）「3大構面」，及9項次構面、59個指標，評估世界各國適應、探索與充分運用「數位轉型」的能量與整備度。

「知識」構面主要反映受評國家對新技術的學習能力，我國排名全球第19。其中「每千人研發人力」排名第2，「學生在數學教育評估上之表現（PISA）」、「25-34歲人口中接受高等教育比率」及「研發總支出GDP占比」排名第3表現最為突出。

「科技」構面則是用來評估國家開發數位創新技術的能力，我國排名全球第7。其中「資訊科技與媒體股票市場資本額GDP占比」排名維持全球第1，「高科技出口GDP占比」排名提升至第3。「未來整備度」構面則是衡量國家數位化轉型的程度，我國排名全球第6，相較去年進步1名。

針對上述3大構面的表現，數發部表示，未來將落實人才培育建設，培育及延攬更多符合研發及產業需求之數位人才；持續透過國發基金投資AI新創，輔導促成產業AI生態系成形，並持續提升資安治理成熟度，加強公私協力情資分享與資安聯防，維護整體資通訊安全，以提升整體數位韌性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法