在川普2.0消退前 分析師：黃金恐會跌至「這價位」

在川普勝選的過去一週期間，黃金價格出現下跌趨勢。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著市場對川普2.0新政策預期，過去一週期間，黃金價格出現下跌趨勢，貴金屬業務集團MKS PAMP的金屬策略主管希爾斯（Nicky Shiels），將2016年時，市場當時對於川普1.0的反應進行對比，發現有一些相似之處，包含美元上漲、黃金和白銀下跌等，認為在「川普交易」的興奮消退之前，黃金可能會跌至每盎司2500美元。

希爾斯週三（13日）在《金拓新聞》（Kitco News）上撰文，指出在保住眾議院多數席位優勢後，共和黨完成3連勝，市場正透過典型的「川普交易」反映這狀況，包含比特幣、特斯拉、美元、科技和監獄股票等。

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希爾斯將美元在2016年時的川普1.0，以及2024年的川普2.0，的相關商品走勢圖拿來比較，發現走勢相當一致。首先是美元，他認為美元可望漲到年底，但美國國債收益率上，川普2.0的反應就比川普1.0小的多；至於美股，川普2.0則是在1週內，就超過了川普1.0在1個月內創下的約5%漲幅。

至於黃金，希爾斯發現，目前走勢和2016年時一致，而黃金在2016年川普首次勝選後下跌了12%，暗示目前黃金底部接近每盎司2420美元，不過他認為這價位會是個明顯的超跌狀況。

希爾斯將黃金的目標價設定在每盎司2500美元。至於現貨黃金週三則下跌了0.7%，報每盎司2580.39美元。

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