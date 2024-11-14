美禁台積電先進晶片銷往中國 陸委會：不評論市場傳聞

陸委會表示，此事台積電已對外說明，該公司係遵守所有可適用的法令與規範，包括出口管制法規，不評論市場傳聞。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣半導體大廠台積電傳出收到美國商務部通知，要求台積電停止出貨AI先進晶片給中國。中國國台辦13日回應稱，美國打「台灣牌」升高台海局勢，最終損害的將是台灣企業的利益，削弱的是台灣相關產業的優勢；陸委會指出，不評論市場傳聞。

外媒《路透社》揭露，有知情人士指出，美國商務部致函台積電，針對AI加速器和圖形處理單元（GPU）提供動力的7奈米晶片，以及更先進設計複雜晶片實施出口限制。台積電為此已通知所有受影響的中國客戶，從11日起暫停晶片出貨。

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對此，國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，兩岸產業合作有利於企業發展，增進兩岸同胞民生福祉，有關報導證明美國打「台灣牌」升高台海局勢，而民進黨妄圖倚外謀獨、隨美起舞，錯失兩岸產業合作機會，最終損害的是台灣企業的利益，台灣相關產業優勢也將一同被削弱、錯失產業發展的機遇。

陸委會表示，此事台積電已對外說明，該公司係遵守所有可適用的法令與規範，包括出口管制法規，不評論市場傳聞。

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