晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美禁台積電先進晶片銷往中國 陸委會：不評論市場傳聞

2024/11/14 10:17

陸委會表示，此事台積電已對外說明，該公司係遵守所有可適用的法令與規範，包括出口管制法規，不評論市場傳聞。（資料照）陸委會表示，此事台積電已對外說明，該公司係遵守所有可適用的法令與規範，包括出口管制法規，不評論市場傳聞。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣半導體大廠台積電傳出收到美國商務部通知，要求台積電停止出貨AI先進晶片給中國。中國國台辦13日回應稱，美國打「台灣牌」升高台海局勢，最終損害的將是台灣企業的利益，削弱的是台灣相關產業的優勢；陸委會指出，不評論市場傳聞。

外媒《路透社》揭露，有知情人士指出，美國商務部致函台積電，針對AI加速器和圖形處理單元（GPU）提供動力的7奈米晶片，以及更先進設計複雜晶片實施出口限制。台積電為此已通知所有受影響的中國客戶，從11日起暫停晶片出貨。

對此，國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，兩岸產業合作有利於企業發展，增進兩岸同胞民生福祉，有關報導證明美國打「台灣牌」升高台海局勢，而民進黨妄圖倚外謀獨、隨美起舞，錯失兩岸產業合作機會，最終損害的是台灣企業的利益，台灣相關產業優勢也將一同被削弱、錯失產業發展的機遇。

陸委會表示，此事台積電已對外說明，該公司係遵守所有可適用的法令與規範，包括出口管制法規，不評論市場傳聞。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財