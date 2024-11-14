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AMD財測有貓膩！陸行之：先給保守指引再來給市場驚喜

2024/11/14 09:51

知名分析師陸行之指AMD第3季數據中心營收季增25%，主要是AI GPU帶動，但公司卻說AI GPU低毛利率，認為AMD是在唬弄投資人，打算先給個保守說法，然後再來給市場驚喜。（示意圖，歐新社）知名分析師陸行之指AMD第3季數據中心營收季增25%，主要是AI GPU帶動，但公司卻說AI GPU低毛利率，認為AMD是在唬弄投資人，打算先給個保守說法，然後再來給市場驚喜。（示意圖，歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知名分析師陸行之昨（13日）在社交平台臉出發文，分享其對於美國晶片大廠超微半導體（AMD） 第4季財測的看法，指AMD第3季數據中心營收季增25%，主要是AI GPU帶動，但公司卻說AI GPU低毛利率，讓陸行之覺得很奇怪，認為AMD是在唬弄投資人，打算先給個保守說法，然後再來給市場驚喜。

陸行之發文指出，就目前來看英特爾（Intel）不但AI GPU/ASIC沒有什麼市佔，連電腦x86 CPU市佔率都逐季、逐年流失給AMD。但還好英特爾伺服器CPU市佔流失並沒有大家想的這麼糟，這表示AMD第3季數據中心營收季增25%，主要是AI GPU帶動，而不是數據中心CPU熱賣。

不過陸行之也提出疑點，指AMD說AI GPU毛利率比公司平均低，認為如果是真的，低毛利率的AI GPU銷售暴增，數據中心的營業利潤率為何季增3個百分點、年增10個百分點，稱儘管當時國外分析師雖然沒問為何，但不排除AMD在唬弄投資人，先給保守說法，然後再來給市場驚喜。

AMD 13日股價收在139.3美元，跌幅3.01%。

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