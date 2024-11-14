川普「新內閣」將支持加密「所言非虛」！赫格塞出任國防部長

川普新提名任命的國防部長，也是比特幣支持者。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普（Donald Trump）提名福斯新聞（Fox News）節目主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）出任國防部長，這項任命震驚了五角大廈。報導指出，由於赫格塞斯是比特幣的支持者，市場也開始盤點，川普可能的新內閣成員中，有哪些是加密友善人士。

先前市場曾傳聞，川普「新內閣」將支持加密貨幣的市場，現在赫格塞斯的任命案，讓這項傳聞顯得所言非虛。據報導，赫格塞斯曾讚揚「川普讓比特幣再次偉大」；他認為，比特幣的價值在於「沒有政府控制」，他堅持不出售比特幣。

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而川普「新內閣」支持加密貨幣，已經確定成員還有D.O.G.E.負責人馬斯克，至於還在候選名單中的有美國SEC 主席熱門候選人Dan Gallagher，以及財政部部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）。

美國太空部隊少校梅傑森（Maj Jason）曾在203年致函國防部，認為比特幣是21世紀新型戰略武器，應該儘快採用。

梅傑森深度闡述，比特幣的工作量證明（PoW）對於國家網路安全的重要戰略意義，直指比特幣不僅僅是金融創新，更是網路安全的正規化革命，與戰略抵消的概念完全一致。

所謂的PoW工作量證明（Proof Of Work），顧名思義就是「用工作成果來證明完成的工作量」。

他還主張，比特幣的共識機制將爲全球戰爭形勢帶來巨大改變，未來的戰爭將不是爭奪地上的靴子、核武器，而是比特幣區塊獎勵，呼籲美國應該全力扶植挖礦產業，藉此保護美國與盟國的戰略利益。

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