超過100年歷史！ AI正在顛覆「這產業」傳統運作方式

人工智慧（AI）衝擊各大產業，包含已有超過100年歷史的市場研究產業。AI示意圖。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）衝擊各大產業，新加坡一家AI新創公司「Ai Palette」，正試圖顛覆已有超過100年歷史的市場研究產業，它們利用來自24個國家的超過 610 億個數據點，利用趨勢為品牌生成新概念，藉此改變市場研究產業的傳統運作方式。Ai Palette聯合創辦人兼執行長喬杜里（Somsubhra Gan Choudhuri）指出:：「我們利用AI的力量，透過分析大數據，來確定最新趨勢。」

《CNBC》報導，這種尋找吸引消費者購買包裝商品的方法，最早可追溯到1920年代，當時美國心理學家斯塔奇（Daniel Starch）進行首個市場研究，全球市場研究產業發展至今，估值已高達877億美元，未來4年可望再成長150億美元，其中AI的崛起是主要推升因素。

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2018年在新加坡成立的Ai Palette，提供AI驅動的市場研究和即時預測分析。喬杜里舉例，若一家公司想在泰國市場推出新果汁，Ai Palette會告訴該公司，應該推出怎麼樣的果汁，以及要如何定位產品，藉此在市場上取得成功。

喬杜里過去曾在快速消費品 （FMCG） 產業工作，他發現，企業越來越無法跟上快速變化的消費者品味，也無法預測每年到下一年的流行趨勢，後來他遇到了AI和機器學習，他了解到AI影響各行各業只是時間上的問題。

Ai Palette的競爭對手包含ZoomInfo Sales、Trajaan和Brandwatch Consumer Intelligence，這些公司都部署了各種科技，來梳理消費者資料和行銷趨勢。

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